許多人肚子餓時都會叫外送解決。不過一名網友近日訂餐後，打開餐盒竟發現一坨「嚼過的檳榔」，且盒邊有被拉開的痕跡、沾染檳榔汁，不知是店家還是外送員所為。許多網友看了照片後，也紛紛直呼噁心。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己用Ubereats訂購新北中和一家韓式餐點，收取訂餐後發現餐盒有被拉開的痕跡、沾染檳榔汁，沒想到打開一看就看到有一坨檳榔渣。

原PO透露，目前自己已經申請退款，只是希望其他人不會發生一樣的事情，才會把相關資訊PO上網路，而他查詢後找不到店家的聯絡方式，也有可能是外送員所為。

原PO提到，自己對於外送員並沒有任何刁難，選取的是刷卡付費、無接觸訂餐，對方只要放在一樓管理員那邊就可以走了，不過目前檳榔出現在餐點中的原因仍是不明。

對此，許多網友紛紛回應，「這道韓式料理能吃出台灣的風土民情」、「噁到噁心死了」、「一堆咬著檳榔穿著拖鞋，外送箱又黑又髒，箱子還歪一邊近45度，騎車像要去輸贏的外送員」、「沒有人會砸自己招牌的，這一定是別人所為，也太誇張了」。