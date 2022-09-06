林耕仁表示，社會治安頻繁亮紅燈，呼籲蔡政府重視社會安全網，千萬別再「今天公祭，明天忘記」。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁6日持續在東區掃街拜票，針對蔡英文總統昨天出席台南殉警公祭，林耕仁表示，社會治安頻繁亮紅燈，昨天又發生分屍案還有隨機性侵案，老百姓真的都很擔心，呼籲蔡政府重視社會安全網，千萬別再「今天公祭，明天忘記」。

林耕仁今天上午在副議長余邦彥、議員黃文政、議員參選人張文興的陪同下，到東區三民里徒步拜票，並訪視87歲的蔡周玉老奶奶，在秋節和重陽敬老前夕表達關懷之意。林耕仁也提醒長者天氣已開始轉涼，加上疫情升溫，長者應多注意添加衣物、留意身體變化。

林耕仁表示，社會治安頻繁亮紅燈，昨天又發生分屍案還有隨機性侵案，「老百姓其實都很擔心」，尤其昨天是台南殺警案公祭告別式，蔡總統去參加時，不知道是不是有想過如何讓治安問題不再是人民的擔憂，並呼籲蔡政府務必重視已經破洞很久的社會安全網，千萬別再「今天公祭，明天忘記」。

至於疫情發生至今第3年，因染疫而死亡的人數已破萬，昨天指揮中心公布確診數有2萬3000多人，較上周一相比升幅為18.7％，國內已連續3周本土病例數持續增加。

此外，根據指揮中心統計至9月4日為止，全國因染疫而死亡人數達到1萬63人，面對本土疫情持續升溫，死亡人數破萬，尤其執政黨更被質疑買不到可因應BA.5的最新型次世代疫苗，國人似乎都在擔心，過去「要快篩沒快篩」、「要疫苗沒疫苗」的情節是否重新上演。

林耕仁表示，面對每天上升的累積死亡數，不知道曾擔任疫情中心指揮官的陳時中作何感想？不知道在跑攤造勢時會不會對這些逝者感到惋惜？