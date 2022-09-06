林淑芳巧手在柚子上彩繪。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

中秋節將至，大家都會品嘗柚子，苗栗縣為恭紀念醫院眼科主任林淑芳每年都會在柚子上彩繪卡通人物，並分送給同事跟病童，她6日再度創作並送給大家，盼透過有趣的彩繪柚子，緩和大家平時緊張情緒。

林淑芳表示，她本身是眼科醫師，所以特別重視眼部構造。眼睛精密而複雜，畫畫也是如此，她認為學習畫畫有助於醫師診療，尤其是視網膜專科。

她說，在視網膜精細的手術後，各種視網膜的病灶，包括出血、結疤、破孔、雷射痕跡等等，都有它專門代表的顏色。視網膜剝離的範圍，破孔的形狀跟位置，牽扯性增生的組織， 都需要仔細的描繪，對她來說，手術記錄就是一張五彩斑斕、立體的畫布。

林淑芳提到，她過去在花蓮慈濟醫學中心擔任主治醫師的時候，認識師大美術系教授胡朝景，跟著學習1年的素描及油畫。全心投入在描繪的過程有平心靜氣功能，尤其是在這幾年的臨床醫學博士學位也在如火如荼的進行中，透過畫圖讓她可以療癒身心靈。

林淑芳說，在柚子皮上面作畫已經成為她每年中秋節的慣例了，今年是第5年，從kitty、snoopy、畫到汪汪隊、鬼滅之刃，到最近幾年成立的新竹攻城獅球隊圖案及艾莎公主等，拿到柚子作畫的醫護同仁都很開心，她也會畫給看診小朋友，看大家們捧著柚子的笑臉，讓她也很欣慰。