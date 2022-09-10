國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）、兒子蔣得立（右）。（圖／蔣萬安臉書影片截圖）

今日（10）是中秋佳節，國民黨台北市長參選人蔣萬安特別親手畫「人像柚子」送給兒子蔣得立，沒想到聰明的兒子一看到爸爸準備的「神祕禮物」，立刻就識破，對著柚子喊「你！你畫你！」更吐槽爸爸畫得不太像，應該把自己的頭髮再畫粗一點才對，父子互動既溫馨又有趣。

蔣萬安今日在臉書刊出中秋特別影片，競選團隊副發言人蔡畹鎣特別交付蔣萬安一個「中秋任務」，要他在柚子上畫自畫像，並將成品送給兒子蔣得立當中秋禮物。

蔣萬安拿起麥克筆，仔細端詳著柚子卻遲遲下不了筆，最後才鼓起勇氣完成畫作，卻又忍不住對著手中的成品喃喃自語：「這不像我對不對？」蔡畹鎣則忍不住回應：「不太像……哈哈哈！有點像那個……蠟筆小新的爸爸。」蔣則打趣表示：「不要像蠟筆小新就好！」

隨後蔣萬安帶著畫著自畫像的柚子回家，準備給兒子蔣得立一個驚喜。蔣萬安要兒子猜猜柚子上畫的是什麼？不料兒子竟超聰明，立刻識破對著柚子大喊：「你！你畫你！」接過禮物的蔣得立跟爸爸說了聲「謝謝」，卻看著手中的柚子臉色愈來愈微妙，終於忍不住吐槽爸爸的自畫像「好像不太像」，並建議爸爸頭髮還要再畫粗一點，語畢不斷摸著柚子若有所思狀，並露出可愛的笑容；蔣萬安則摸摸兒子的頭，再次跟他說聲：「中秋節快樂！」兩人互動逗趣又充滿父子溫馨之情。