2022九合一選戰，被視為是牽動2024大選的前哨戰！台北商業大學中國與亞太研究中心主任、國際商務系專任教授劉瀚宇表示，年底選戰，民進黨若全面崩盤，等於預告2024恐丟掉政權。此外，他說綠營可能普遍還有迷思，即使民進黨無法拿下台北市長，也不允許被國民黨拿走，恐也將牽動這次地方選舉。

選戰已進入倒數，朝野政黨各就戰鬥位置。國民黨主打「決戰北台灣」，以六都過半、總席次16席以上為目標。蔡英文總統則下達行政、選戰雙動員令，要求民進黨提名的21位縣市長參選人當「全員母雞」全力帶頭衝刺。民眾黨則將佈局重點放在台北、桃園、新竹、宜蘭等縣市，4縣市選戰都形成三腳督格局，為後續棄保操作埋下伏筆。

劉瀚宇接受港媒《中評社》訪問時指出，民進黨在桃園、台南以及高雄的執政表現沒有很特殊，鄭文燦在桃園口碑不錯，但負債便成藍綠攻防焦點。台南和高雄則沒看到太亮眼的政績。劉直言，2022地方選舉，民進黨若全面崩盤，等於預告2024可能丟掉政權，兩岸關係也會跟著變動，包括大陸或國際社會關注台灣2022地方選舉會超過2024大選。

對於台北市長選情，劉瀚宇說過往棄保都是選前兩周才喊，現在距離投票剩下不到三個月，就開始喊棄保，可知選情緊繃。他說民進黨內部有很大壓力，畢竟現在台灣通膨壓力大，加上疫情恐隨時大爆發，對民進黨執政不利。此外，他說綠營可能普遍還有迷思，即使民進黨無法拿下台北市長，也不允許被國民黨拿走，只要不是國民黨參選人蔣萬安當選，就代表民進黨獲勝，這也會牽動這次地方選舉。