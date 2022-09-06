八貫（1342）因醫療、航太出貨動能活絡助力，8月營收連三個月逾2億元， 達2.1億元，年成長15.9％；前八月營收16.7億元，年增31.2％，8月、前8月營收齊創歷史同期新高。

八貫表示，在產品組合朝向高毛利組合走向，加上日前台幣匯率突破30.5關卡，將大大有益於下半年毛利率超越上半年的表現。

此外，為強化競爭優勢，八貫將憑藉研發優勢，持續多角化增加利基型產業布局，明年將優先進行產線與產能的規模升級，以期明年底起17台智能型高週波機台陸續裝機，總產能將拉高至50億元，中長期營運樂觀以待。

八貫主從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，主銷美洲、歐洲及亞洲。

八貫指出，8月營收仍維持高檔水平主因醫療與航太救生營收比去年同期成長26.9％，不僅超越8月的15.9％營收年增率，合計占比更達四成，來到今年以來新高水準。

展望後市，八貫認為，目前全球性通膨、高單價之消費性型態戶外產品需求維持平穩，第四季產能維持高檔，第四季營收可望優於去年同期，且醫療、防彈背心與航太救生之機能性布料等訂單需求明確，產品組合優化將有益於公司毛利率表現。