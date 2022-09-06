湛藍太平洋是台東人的生活日常，台東縣政府將於17日起在杉原灣、活水湖、金樽及綠島等4大海洋遊憩基地推出首屆「2022藍海生活節」，並引進來自夏威夷的「支架大洋舟」教學體驗，邀請大家感受台東在地的藍海生活。

藍是台東的城市色彩，每天一打開窗戶就能看到蔚藍的太平洋，或是走幾分鐘就可以到海邊，幾乎成為居住在海線居民的生活日常，為了讓更多民眾體驗台東生活日常，台東縣政府將於17日起首次推出全新特色品牌「藍海生活節」。

縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，「藍海生活節」就是希望把台東人365天的海洋生活轉化為遊憩活動，並分享給國內外的朋友，吸引更多人來台東體驗海洋遊憩，活動中特別引進在台灣少見，卻在南太平洋延綿千年歷史的「支架大洋舟」，並邀請來自夏威夷的大師Unkle K到杉原灣進行教學體驗，未來可望發居成為國際運動及交流。

此外，也將在網美景點馬武窟溪舉辦SUP立式划槳體驗，以及活水湖獨木舟教學，並與台東大學、東河國小、均一國際學校及刺桐、都歷部落進行南島文化的雙向交流，同時在9月17日至10月16日期間，推出2天1夜的綠島潛水及夜訪潮間帶體驗行程。

台東縣政府說明，今年首次舉辦的「2022藍海生活節」，將於9月17日至9月25日連續兩個周末假期推出，以環繞「慢遊、慢活」的核心概念，在杉原灣、活水湖、金樽以及綠島4大海洋遊憩基地進行海洋遊憩體驗，讓更多國人感受台東在地的藍海生活。

活動資訊及報名體驗請上台東東浪嘉年華粉絲團查詢、海洋遊憩體驗報名：台東好玩卡