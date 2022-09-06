針對高雄市長陳其邁今（6）日前往大林蒲鳳林宮參拜，沿海6里里長表態力挺連任。國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，這不是拔樁或固樁，不論現任或想參選市長的人都該傾聽民意，這是市長該做的。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（6）日前往大林蒲鳳林宮參拜，沿海6里里長表態力挺連任，盼他持續為大林蒲遷村案努力，並為居民爭取更好權益，此舉被視為固樁意味濃厚。對此，對手國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，這不是拔樁或固樁，不論現任或想參選市長的人都該傾聽民意，這是市長該做的。

柯志恩今天下午到仁武黃昏市場掃街拜票，會前接受媒體聯訪。針對陳其邁今到大林蒲，沿海6里里長宣誓力挺他連任，柯志恩表示，市長參選人都需要去傾聽，大林蒲遷村案仍有很多人，對於遷村條件有其主張，也有另一派人將在9月下旬舉辦另一場公聽會，以及不斷與不同民代也有聯絡。

因此，柯志恩認為，傾聽民意、給居民最好條件，是不論現任或未來想當市長的人，都應該好好關注他們權益，「我不認為這是固樁或拔樁」，就是在不同的組織裡面傾聽他們的聲音，這是市長該做的。

根據昨天1份最新民調指出，2018年投給前高雄市長韓國瑜的支持者，有超過3成改投民進黨陳其邁，柯志恩表示，「民調都是做參考指標，我們非常尊重」，但目前9月，距離選舉還有2個多月，還有很多人未表態，現在會更加緊腳步讓大家能認同柯志恩，那麼未表態或還未決定的人，也未嘗不會投給柯志恩。

針對前高市新聞局長王淺秋透露韓國瑜將於年底復出，未來會有合作可能嗎？柯志恩表示，韓市長目前都在從事一些公益活動，我們也可以有一些規畫，她重申與韓國瑜本人及韓團隊溝通完全沒有問題，但韓市長何時要到各地輔選，有他自己的規畫，他若到高雄來，當然非常歡迎，但她個人認為應該等韓市長覺得時機成熟，自然會有另一番規畫和處理。

國民黨高市議員陳麗娜深陷提名風波，昨宣布辭掉柯志恩發言人，是否會再找新的發言人？柯志恩指出，目前已有一些年輕發言人，而她私下跟陳麗娜互動也非常好，雖她沒總發言人角色，私下協助及配合仍會持續，至於其他不同議題會尋求議員們分擔協助，而政治性議題目前現有團隊也能執行。