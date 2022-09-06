中秋節連假將至，台北市交通警察大隊預估將出現採買送禮、出遊人車潮，為維護交通順暢及行車秩序，警方決定於9月8日在忠孝西路中山北路口等100處重要路口，要求各分局派員提前於下午4時到崗疏導。3天連假期間，將針對陽明山、動物園、兒童新樂園等觀光景點增派疏導崗位，避免交通壅塞影響假日出遊興致。

交大表示，連接雙北的中正橋持續進行跨水源快速道路引橋的機車專用道及人行道橋鋼梁吊裝作業，預計在9月9日晚間11時至10日下午14時、10日晚間11時至11日下午2時，除於水源快速道路雙向（師大路至泉州街）及水源路（廈門街至泉州街）全面封閉施工。

交大進一步指出，觀察水快全線管制時，發現水快往南車流量大，因此規畫於9月10、11日上午6時至下午2時在「萬大路、環河南路口往南匝道」、「萬大路、環河南路口堤外匝道」、「富民路底往南匝道」、「華中橋（往臺北市）接水快往南匝道」及「環河快速道路往南接水源快速道路匝道（彈性管制）」等5處進行往南匝道管制，建議用路人提早改道。

交大呼籲，中秋連假欲前往陽明山、兒童新樂園、市立動物園及貓空纜車等觀光景點，以及各百貨娛樂場所的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具或接駁專車；另外，中正橋施工期間，提早改道行駛，同時針對易聚集人、車潮的地點加強違規停車取締、拖吊，用路人務必遵守各路口執勤員警或義交指揮。