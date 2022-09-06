許多人為了敦親睦鄰，時常會分享家裡的好料。不過一名網友日前收到一大袋不明的蛋，苦於不曉得如何料理，只好上網發文請益，沒想到馬上有老饕認出是甲魚卵，不僅寵物吃了會「爆毛」，人類吃了還有壯陽補腎的功效，但也有網友提醒，甲魚卵一定要煮熟才能食用。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，附上的照片可見，袋子裡裝了至少30顆淡橘色正圓形的蛋，像極了乒乓球，雖然外觀看起來討喜，卻讓原PO感到苦惱，完全不曉得該如何料理，只好求助網友：「厝邊給了這一袋小可愛，那麼小，是要怎麼吃？」

貼文曝光後，馬上有內行網友認出這袋蛋的真實身份，就是甲魚卵，也就是鱉蛋，據傳是能壯陽增精的男人聖品，「鱉蛋很高檔，補喔」、「鱉蛋，硬梆梆」、「吃了會變流氓」。

不僅如此，也有寵物愛好者表示，甲魚卵其實對於寵物生長毛髮有益，「很多寵物業者會做成粉販售」、「如果有養貓或狗，毛長不好，可以煮熟磨粉給寵物吃，爆毛神蛋」、「我家貓女兒拿來補皮毛的聖品呀」、「給狗狗吃！我家狗很愛」。

這篇貼文也釣出許多老饕分享烹調甲魚卵的方式，「基本上蛋白是煮不熟的，第一次煮的人會覺得懷疑人生」、「直接下鍋用八角、醬油下去滷，或用沙茶醬直接炒，蛋殼無法撥」、「荷包鱉蛋，只不過會很腥，醬油要加哇沙米」、「要用薑跟麻油壓味炒香」、「怎麼吃都可以，就是不要生吃」。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所曾發表文章指出，台人傳統認為生吃甲魚卵或是浸泡藥酒，能避免烹調時流失營養，不過若吃到被沙門氏菌污染的甲魚卵，恐造成腸胃道感染，嚴重時還會因胃穿孔與腹膜炎而致命，呼籲民眾甲魚與甲魚卵千萬不可生食，且要避免飲用與食用浸泡於藥酒之甲魚卵。