全球疫情趨緩，人們燃起出國度假的渴望，國際觀光旅遊正時興，海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出全新Majestic Escapes系列頂級珠寶，以南義的阿瑪菲（Amalfi Coast）、斐濟島（Fiji）、希臘聖托里尼島（Santorini）、美國大峽谷、日本沖繩島等度假聖地為靈感創作珠寶，總共有八套珠寶作品，繽紛亮麗的彩寶充滿愉悅的氣息，讓人充滿度假的好心情。

海瑞溫斯頓全新Majestic Escapes系列Turquoise Waters珠寶套組，以綠松石詮釋斐濟島碧海藍天之美。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Majestic Escapes系列珠寶透過精美絕倫的珠寶工藝與稀世罕見的彩色寶石，重現令人敬畏和歎為觀止的自然景致，並以別具匠心的珠寶設計，帶領珠寶藏家遊歷天下的壯麗風光，淋漓盡致地詮釋世界之美，猶如展開一段有珠寶相伴的感官之旅。

例如義大利阿瑪菲海岸為主題的項鍊套組，是以8顆祖母綠型切工紫紅色紅碧璽勾勒含芬吐芳、爭妍鬥麗的三角梅，搭配象徵碧海藍天的水滴型切工綠松石，紅藍對比色彩相映成趣，在總重約32.51克拉的鑽石光芒的陪襯之下，更添奢華。

有「太平洋明珠」之稱的斐濟，四周環海並圍繞色彩繽紛、生態豐富的珊瑚礁，因此海瑞溫斯頓以蛋面切工的綠松石項鍊描繪了斐濟生機蓬勃的蔚藍大海和金色沙灘，其間點綴鑽石和藍寶石，呈現波光粼粼之美。

海瑞溫斯頓以雨林為靈感創作的Rainforest Suite珠寶作品，以深淺不一的綠色沙弗萊石呈現豐富多樣的森林景觀。（Harry Winston提供）

以雨林為靈感創作的珠寶作品，則以深淺不一的綠色沙弗萊石呈現豐富多樣的森林景觀，由淺至深的三列寶石飄浮在底座之上，猶如層層疊疊的綠葉，主石則是一顆祖母綠型切工沙弗萊石。

海瑞溫斯頓Majestic Escape頂級珠寶以希臘聖托里尼島為靈感打造的Shades of Blue耳環。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Majestic Escape頂級珠寶系列Turquoise Waters項鍊，以珍珠與彩寶勾勒沖繩島的文化底蘊。（Harry Winston提供）

此外，為重現希臘聖托尼尼島沿岸建築白屋藍色圓頂的美麗景緻，則以藍寶石、鑽石和海水藍寶、帕拉伊巴等寶石詮釋。充滿東方風情的沖繩島，則以鑽石、綠松石圓珠與白色珍珠互相交織，充滿文化底蘊。

海瑞溫斯頓以雨林為靈感創作的Rainforest Suite彩寶耳環。（Harry Winston提供）

Majestic Escapes系列珠寶從創意發想至完工耗時兩年才得完成，期間正值疫情肆虐全球，6月底在紐約發表時恰逢疫情趨緩、國際開放觀光旅遊，因此別具意義，全系列總共8個主題，已有不少作品被VIP搶訂，可見受歡迎的程度。

海瑞溫斯頓Majestic Escape頂級珠寶系列Bougainvillea項鍊，重現南義的阿瑪菲海岸美景。（Harry Winston提供）