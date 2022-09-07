超商販售的思樂冰是許多民眾的童年回憶，但如今卻已經消失不見，一名網友分享思樂冰的照片說，現在的小孩都不知道這有多好喝，吸引7.2萬人朝聖，大批網友陷入回憶說，夏天來一杯猛吸一口，頭會冰到爆痛，但真的超爽的。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享「思樂冰」的照片說，現在的小孩應該都不知道，這個東西有多好喝了，知道思樂冰的人出聲吧！貼文引起網友熱議，不少人回憶過去夏天衝超商買思樂冰，直呼真的是時代的眼淚。而這張照片被轉發到臉書粉專《癮中壢〔In ChungLi〕》以後，也吸引7.2萬人狂讚。

不少網友陷入回憶，「喝的不是冰沙是老娘的青春」、「以前還會多買一包科學麵捏爛，倒進去一起吃，鹹甜酥脆」、「會有兩個口味，其中一個永遠故障中or製冰中，真正買的到的只有可樂口味」、「小學1年級的時候，我媽騎機車30分鐘的路程載我去學鋼琴，她怕我睡著從車上摔下來，每次都會買一杯思樂冰給我喝」、「真的，夏天買到以後，猛吸一大口，頭會冰到爆痛，但真的爽！」

深受許多民眾喜歡的思樂冰為何會消失，先前曾有自稱是店員的網友透露，由於思樂冰得利潤很低，銷售額也普普通通，加上機台逐漸老舊，就這樣被慢慢的消失了。