藝人余苑綺上月21日不敵直腸癌離世，享年39歲，留下老公Gary跟一雙兒女，令不少親友粉絲十分不捨，便在網路挖出她過往在節目的畫面，其中有一支是張菲20多年前打電話給余苑綺詢問父母對她管教問題，余苑綺的回答頓時讓余天和李亞萍嚇出冷汗，留給紛絲不少歡樂回憶。

20多年前綜藝大哥大張菲和小哥費玉清的《龍兄虎弟》節目，曾邀余天和李亞萍登台對唱情歌，李亞萍更為此重披婚紗與余天樂此不疲地鬥嘴，逗樂在場的所有來賓和觀眾。影片中還能再次重溫費玉清的「費氏黃腔」，他見訪問氣氛高漲時，不經意補虧李亞萍一句「生了3個都沒有下垂」，讓李亞萍直接翻眼白到後腦勺，接著一聊下去甚至還聊到尷尬夫妻情事，趕緊中止對話。

不過讓夫妻更出糗的在後頭，張菲為了求證，余天所說的不打小孩是否屬實，於是Call Out打給余祥銓和余苑綺。結果接的是11歲余祥銓，還未變聲的他，直接向張菲坦承被爸爸打過，而且是全身都打，只是氣一氣就忘了；張菲聞訊再問「那媽媽呢？」，超耿直的余祥銓給出「有」答覆，讓余天夫婦跟所有人都笑翻。

余天和李亞萍夫婦唱完情歌後，張菲打電話問爸爸余天是否落實愛的教育。(圖/台視 YOUTUBE)

余天夫婦在節目唱情歌、聊家庭教育，已成追憶往事。(圖/台視 Youtube)

接著張菲又問余苑綺，還親切喚她「二姐」，詢問「小時候張菲叔叔抱過妳知道嗎？」當時12歲的余苑綺古靈精怪地回「知道啊，你臉紅紅的時候抱的！」她說爸爸余天每月給3千塊零用錢，而且爸爸也會打人，讓張菲聽到後對余天笑虧：「你連女兒都動手！」余苑綺則趕忙解釋是「在跟我玩的時候打屁股」。

這段昔日余苑綺和家人間的溫馨片段，一經釋出後令不少人感傷，寫下留言「這有二十年了吧。真是回憶呀」、「余家一家人好和樂喔～」、「人生無常，讓人笑中帶淚」、「人生無常，哪個作父母的會料到自己的子女會先走一步」、「綺綺永遠留在大家心中，永遠都是那麼年輕漂亮，余大哥大嫂一定要保重身體」一排留言刷下來都是對余苑綺早早離世的不捨。