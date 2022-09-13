余天和李亞萍的二女兒余苑綺抗癌8年，上月21日不幸病逝，享年39歲，余苑綺辭世後，余祥銓曾透露家人中現在只有余苑綺女兒樂樂有夢到過媽媽。而昨(12日)余苑綺的經紀人「閃亮亮」也發文分享夢到余苑綺了，他表示夢中的余苑綺狀態極好，還是生前最美、最容光煥發的樣子，而且過程中他還有摸到余苑綺的手，透露對方手還溫溫的，那感覺讓他永遠忘不了。

日前余家過第一個沒有余苑綺的中秋節，紀寶如透露有收到李亞萍的簡訊，她寫下：「寶如中秋快樂」，讓紀寶如百感交集，覺得說什麼都不對，向娃也說有收到李亞萍的訊息，她也回祝給李亞萍，但寫的是「祝福中秋節闔家健康平安」，坦言不敢用「快樂」2字祝福對方。

余苑綺生前經紀人閃亮亮發文。（圖／翻攝自閃亮亮Shining臉書）

近日，余苑綺生前經紀人閃亮亮，表示在兩個月前就訂好給余苑綺的月餅，上月底便拿去給她的家人吃，她找出兩人某年去中秋晚會的合照，他扮謝金燕被余苑綺虧：「謝金燕哪有長這樣，還這麼胖的啦⋯⋯」。前天他終於夢到余苑綺，「整個人都在發光，而且是整個人氣色紅潤漂亮到比仙女還要美」，夢裡閃亮亮牽了余苑綺的手，「我很有感覺得感受到你的溫度是很舒服的溫度好溫暖」，但後來閃亮亮就被電話吵醒，「你跟我說的話，我還有印象，我會永遠記得，我的綺綺，Love You Forever」。