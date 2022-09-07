求子七年血淚斑斑 大齡媽咪終於迎來三寶

40歲黃小姐結婚7年始終無法有喜，經向中國醫藥大學附設醫院生殖醫學中心求助，經醫療團隊評估，透過精準化試管嬰兒治療順利取得18個成熟卵子，再經體外受精獲得15個胚胎，分別於106年及108年各接受一次冷凍胚胎植入，先後產下一女一男，今年4月再接再厲、又順利懷上三寶，她7日現身以自己柳岸花明求子經歷鼓勵育齡婦女不要放棄。

黃小姐7年前結婚，婚後半年肚皮仍無動靜，因而開始積極接受各種檢查，但報告皆顯示為正常，之後只好四處尋求坊間婦產科並嘗試中西調理、吃口服排卵藥物及人工授精的協助，經過三年左右的努力，還是無法成功，才轉而到中國附醫生殖醫療中心求助。

經生殖醫學中心張訓銘主任專業評估後，建議黃女士接受精準化試管嬰兒療程，透過施予適當的補充輔助劑 (Adjuvant treatment)、多次取卵集卵、人工輔助卵母細胞激活成熟(AOA)

、胚胎著床前基因篩檢 (PGT)、及子宮內膜容受性檢測 (ERA)，順利取得18個成熟卵子，經由體外受精獲得15個胚胎，黃小姐也將所有胚胎以冷凍保存，再經醫師評估出最佳的時間點，將胚胎進行植入。

而黃小姐分別在2015年及2017年各接受一次冷凍胚胎植入，每次植入二至三個胚胎，兩次的冷凍胚胎植入皆成功著床，先後順利產下一女一男。今年四月再接再厲，至生殖中心再接受一次冷凍胚胎，也順利懷孕成功，預計明年初生產，且目前尚餘三個冷凍胚胎。

黃小姐回憶求子路上有辛苦也有幸福，每次植入胚胎後回院抽血檢查，在等待的2小時相當煎熬，接到護理人員的電話：「恭喜妳懷孕囉」，當下喜極而泣，試管療程終於成功了！

中國附醫生殖醫學中心主任張訓銘建議，不孕夫婦，不妨採取精準化的試管嬰兒療程更適宜，根據研究顯示，使用透過更精準化的治療能明顯提高試管嬰兒治程的成功率及胎兒活產率。