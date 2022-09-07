伺服器機殼廠勤誠（8210）8月營收出爐，達10.2億元，年增11.2％，月增0.42％，創歷史次高紀錄，市場預估第三季營收有機會改寫單季新高；累計前8月營收69.2億元，年增17.9％，維持歷年同期新高。
依據研調機構Digitimes Research指出，白牌伺服器市場自2018年的35％快速成長至今約46％，尤以北美四大CSP成長力道最強，後疫情時代下企業的混合雲需求更持續帶動雲端、AI成長需求。
勤誠表示，主要終端客戶需求熱絡穩定，第三季訂單掌握度高，嘉義新廠持續打造三大產品線，明年量產後將有機會推升另一波成長。
針對獲利方面，公司已自第二季封控影響中回穩，並持續優化三廠營運效能及拉升嘉義新廠的貢獻度，搭配下半年新品陸續推出，全年成長可期，惟外部經營挑戰變化快速，持續密切關注各項變化如中國封控及限電政策等，並增加應對能力，審慎樂觀看待全年營運表現。
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