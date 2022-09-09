為協助穩定肥料價格，農委會今年年初宣布，只要透過實名制購買肥料，農委會將以去年7月為基準，每月約編列1.5億元，吸收5成原料漲幅，但至今物價仍維持在高點，因此有肥料業者爭取盼滾動式計價公式調整基準獲農委會同意，農委會肥料補貼預算恐怕因此增加。

我國肥料市場中以台肥市占率最大，而光台肥上半年就向農委會申請約4億餘元的補助，而後來由於再爭取到滾動式計價公式，並且追溯至4月施行，初估上半年補助台肥金額會有超過5億元。

據統計，農委會以「實名制購買化學肥料補助計畫」補助肥料商，第一季補助逾2億餘元給各肥料商，農委會農糧署農業資材組組長黃俊欽表示，滾動式計價公式就是按每季原物料行情調整基準計算漲幅，但農委會一樣是吸收原物料半數漲幅，希望肥料公司也能吸收部份漲幅，以平抑肥料價格。

黃俊欽說，目前的補助的預算仍在原先規劃的範圍之內，加上雖然近日氮素肥已較平穩、磷鉀肥的價格仍偏高，農委會主委陳吉仲日前也宣誓會讓年底前台肥公司肥料都不會漲價，因此計畫期程至少到今年年底都不會改變。