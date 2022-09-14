111學年度第1學期「失業勞工子女就學補助」即日起開始受理申請。（高雄市勞工局提供／高雄洪靖宜傳真）

為了不讓勞工失業而影響孩子就學，高雄市勞工局表示，111學年度第1學期失業勞工子女就學補助，即日起受理申請至10月14日止，高中職到大專校院都有補助，符合資格的申請人可採通信申請或線上申請。

高雄市勞工局表示，111學年度第1學期失業勞工子女就學補助採通信申請或線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4000元、私立高中職（含五專前3年）每名6000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬3600元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬4000元。

另外，申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20％；同時符合者，以加給20％為限。

申請資格為包含今年9月14日以前非自願離職失業勞工，至今年10月14日止仍未就業，並經核付失業給付或職業訓練生活津貼者；或勞工於今年10月14日已就業，但於前一年內，即2021年10月14日至2022年10月13日非自願離職並經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且就業期間未超過3個月者，仍得申請。

另外，申請人及其配偶2021年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下；申請人於今年10月14日以前，未請領勞工保險老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施，以及申請人子女就讀國內高中職或大專校院具有正式學籍。

即日起受理申請至10月14日止，高雄市政府勞工局表示，補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或各區公所索取，也可由勞工局網站、勞動部網站下載。希望協助失業者減輕子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路。如有相關問題可洽詢07-81246135轉134，亦可電洽勞動部免付費服務電話1955。