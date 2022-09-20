桃園20日新增4091例本土個案，衛生局長王文彥說明，桃園今天的個案數較昨日上升20.22％，其中65歲以上個案占7.36％、18歲以下個案則占22.36％。衛生局祭出「心理健康支持方案」，補助第一線醫護、染疫死亡者家屬，每人6次心理諮商，每次可補助2000元。

王文彥表示，疫情持續超過2年，第一線醫事人員長期暴露在疫情高壓情境中，有些染疫死亡者家屬對疫情仍存有恐懼、憂鬱及自責情緒，影響日常生活作息，為維護市民心理健康，衛生局與轄內14家醫療院所、心理治療和諮商所合作，提供醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬「心理健康支持方案」，補助每人6次、每次2000元心理諮商費用。

王文彥說，心理健康支持方案將自9月起至明年1月31日止，鼓勵符合資格民眾踴躍使用，若有相關問題歡迎撥打桃園市心理衛生中心詢問，專線電話03-3325880。

王文彥也提醒，現有研究顯示BA.4及BA.5傳染力高，大部分6個月以上嬰幼兒已經符合第2劑莫德納疫苗4周以上接種間隔，提醒家長可利用至月底前各區衛生所針對嬰幼兒族群增開夜診及假日診，提供疫苗接種服務或桃園市合作醫療院所，儘速協助家中孩童完成第2劑疫苗接種，降低染疫後發生重症及MIS-C發生的風險。

另盤點桃園市居家照護辦理情形，王文彥表示，目前在案數共3萬2597人，照護案件累計68萬4513人，已完成68萬387人，累計完成率約99.4 ％。截至20日止，桃園專責ICU開設38床、收治32人、空床數6床；專責病房539床，收治285人，空床數254床，收治比率約52.9％，醫療能量充足。