保密條款曝光！農委會改口「已無保密必要」 鄭運鵬續批張善政：當保命條款？ @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今至桃園市產業總工會理事會拜訪，談及國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究報告涉抄襲，他認為「不該再拿保密條款當成保命救生索」，盼張善政誠實、公開、誠懇為上。而張善政競辦批評桃園觀光旅次為六都墊底，鄭運鵬直呼不要唱衰桃園近年的努力，問卷調查結果應轉化成進步的動力，別成為全盤否定的標籤。

「把保密條款當成保命條款，非常不可思議！」鄭運鵬說，張善政與農委會簽訂的合約，張為乙方、農委會則是甲方，當初的合約條件全立法院的人都有看到，當農委會（甲方）認為沒必要保密時保密條約就會失去效力，農委會一再說明資料已公開、沒有保密的必要，但張善政與律師研究過後竟還把保密條款當作保命符，非常不可思議，這是在挑戰市民、媒體對於法律條約的法律常識。

鄭運鵬推測，張善政可能有所心虛、想要閃躲，不然這不是很合理的做法，張善政保守的觀念把失效條約當成保命的救生索，相信張的律師不會給這樣的建議，應針對周刊舉證歷歷、農委會已公開內容的最低限度做說明，不應再繼續強辯說還在保密範圍內，農委會都說不需要保密了，實在不曉得他在凹什麼。

鄭運鵬指出，若張善政未來擔任桃園市長，市府的標案都有簽保密條款，而包商如果都說有保密條款便複製貼上領取幾千萬的研究費，這樣合理嗎？更向張善政再三喊話「過時的保命條款絕對不是你的救生索！」，這對市民、媒體、農委會5736萬高額研究費都很不公平，每一塊錢都是人民的納稅錢，請張善政趕緊就之前自己說的會召開說明會儘速說明，希望誠實、公開、誠懇為上。

張善政競選辦公室先前點出，桃園觀光旅遊資源豐富，但外界覺得不好玩，致使觀光旅次六都墊底，需要檢討。對此鄭運鵬直呼不要唱衰桃園近年努力，桃園國旅人數規模是六都成長最快，如拉拉山水蜜桃、大溪關公生神之鄉等，都經營得有聲有色，浪漫台三線、永安漁港改造、乙未戰爭紀念公園等，全台灣人朗朗上口，因此希望大家珍惜進步，不要因為問卷調查就否定所有努力，貼上全盤否定的標籤。