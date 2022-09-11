台鐵彰化縣大村鄉中正西路至擺搪巷平交道路段計軸通信電纜受干擾，造成號誌故障，從9月8日起搶修至今，終於在今（11）日凌晨完成測試，今早首班車起正常行車。3天下來影響逾7萬7千人的台鐵大故障總算落幕。

台鐵表示，9月8日上午7點20分列車經過員林=花壇站間中正西路至擺搪巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障顯示紅燈影響行車。台鐵昨日上午檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，於今日凌晨零時起封鎖路線，同時改善現場接地、電纜防護及機櫃「突波」抑制等，並於凌晨完成測試，今早首班車起正常行車，現場持續監控觀察。

台鐵表示，後續將立即全面檢視各計軸器系統，增加備援、排定期程以預防性檢修，並落實檢修履歷，維持系統功能最佳狀態。

台鐵昨日影響137列次、合計延誤3760分、旅客約1萬8749人，加上8日影響127列、延誤7186分，旅客約3萬9300人；9日影響132列次、延誤3820分，旅客約1萬9200人，總計3天共影響約7萬7249人、396列次、合計延誤1萬4766分。

台鐵表示，列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。連假期間號誌故障耽誤旅客的時間與行程，台鐵局謹致上最深的歉忱。