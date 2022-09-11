金門縣府強調，楊鎮浯縣長完全尊重金酒團隊的專業決策，也對金酒未來的營運充滿信心。（李金生攝）

金門「小三通」何時復航？縣府2年多來已9次向中央不斷爭取，攸關產業復甦和鄉親福利的金酒營運，也在疫情重創下逐步走出困境。縣府今天針對坊間一些傳言和議論提出澄清，強調堅持「走對的路，金門更好！」

縣府表示，聯外交通與金門發展息息相關，即將通車的金門大橋確立島內單一交通網絡，台金線航空班次也逐步增加中，鄉親最關注的小三通，更是金門串連兩岸三地，擴大人貨交流的重要水路，但復航時間取決於中央，並非縣府可獨斷自行。

縣府說明，2020年疫情爆發，在縣府努力協調下，兩岸原有小三通「減班不停航」的共識，其後隨疫情持續擴大，中央下令中港澳郵輪「大三通」不得靠岸，最後行政院更宣布自同年2月起暫停小三通客船航線。縣府自當年12 月建請中央評估「專案」試行小三通部分航班，至今年8月止共9次提出相關建議，包括今年初向陸委會提出預案申請，建議採行人道先行、鄉親優先、全面開放等3階段方案在內，如今中央邊境政策已朝鬆綁方向走，縣府也強烈建議應一視同仁在大方向框架下，同步加速推動小三通有條件復航，以符合金門鄉親的期待。

針對近日坊間有「縣府應帶頭抗爭」鼓動民粹的主張，縣府質疑此舉真能達到復航目的？又中央部會就會因此而買單照辦？並非法治、民主國家應有的態度，強調縣府仍將不斷透過各種管道，向中央單位持續爭取。

縣府並指出，小三通的復航牽動兩岸人流往來，也間接影響金門產業的發展，對金酒整體營銷尤其重要，而近日網路公眾平台偶有「特定人士」提出金酒應執行「清庫計畫」之建言。但回顧金酒在2018年即訂定相關清庫計畫，究竟是「實際可行」？還是淪為「紙上談兵」？答案其實已反映在目前2大代理商的結果中，也凸顯金酒營銷的整體策略，不應淪為網路上的文字渲染及耳語，真正愛金酒、愛金門，更應該一起共同努力，來守護家鄉的這件珍寶才對。

縣府分析，金酒總公司2015年至2018年總營收約新台幣482億元，2019年至2022年預估總營收約450億元，在受到疫情嚴重影響之下，金酒全體員工努力的成績應得到鄉親肯定與感謝，不宜以「放話」的方式來打擊金酒同仁的信心。

另鄉親非常關心的廈門公司營運概況，縣府也指出2013年至2018年的營業額總合約新台幣 27.7億，但2019年至2021年僅3年期間，總營業額即達新台幣30億以上，顯見對陸市場之營銷策略符合預期，即使今年仍受大陸地區疫情防控之影響，但金酒廈門公司持續努力，期待能維持良好的銷售業績。

縣府發言人吳伯揚表示，楊鎮浯縣長在拜會中央和出席重要會議中，均極力爭取以最符合金門需求的方式逐步恢復小三通客運航線，期待中央單位也能以更宏觀的思維，在疫後國境政策的調整上，讓金門對外交通重新走回對的道路上，而在金酒整體營運策略上，「守住金酒、不負期待」更是他與金酒團隊攜手打拚的目標，在完全尊重金酒團隊的專業決策下，也對金酒未來的營運充滿信心。