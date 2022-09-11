晶圓代工龍頭台積電（2330）15日除息，每股配發2.75元，台股喜迎中秋節後大禮包，市場瞄準台積電評價面、基本面、題材面三大利多匯聚，「秒填息」行情具期待感，買盤卡位行情可望在節後立刻報到，回歸台積電收復500元、加權指數挑戰「萬五」大關的反攻格局。

台積電自2019年起改採季季配息，此前12次逐季配息經驗中，就有高達八次一日填息經驗，最近更是連五次單日填息達陣，顯見不論股價高低，台積電採季季配的除權息行情都十分誘人。

台積電眼前三大利多因子齊聚，首先是評價面的跌深利多。台積電近期股價表現萎靡，8日收475元，最近短短不到一個月時間內跌幅就高達1成，也激起市場對台積電價值投資時機是否來臨的討論。

題材面當屬蘋果發表新iPhone，其中，iPhone 14 Pro與Pro Max二款高階機型，都升級到A16應用處理器，外資最看好的供應鏈個股清單中，均以台積電為首要受惠對象。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，蘋果身為台積電關鍵大客戶，每每優先採用台積電最新製程，蘋果占台積電去年營收比重26％，估計今年占比也高達23％，重要性不言可喻。放眼後市，蘋果是否保持在最先進製程的參與步調，依然相當關鍵，根據大摩供應鏈調查，蘋果對台積電2奈米製程已經展現出不小興趣，惟尚不確定確切量產時程。

基本面利多則以且單月營收改寫新高最吸睛。美系外資原本就估計台積電單月營收可望逼近2,000億元，但想不到台積電不僅創新高，還首度突破2,000億元大關，是台股近期最大驚喜。