陸媒稱九二共識「只有一中沒有各表」 陳時中：有人沈迷在自己幻想裡 @中時新聞網 ​

對大陸官媒稱九二共識「只有一中，沒有各表」，民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，這本來就是大家瞭解的事情，只是有人一直沉迷在自己的幻想裡面。對國民黨團揚言未來將透過審預算揭弊，他反酸國民黨立委，「不要問過之後又忘記了」。

大陸官媒《人民政協報》撰文稱九二共識「只有一中，沒有各表」，直指國民黨高層偷換概念。陳時中今天赴萬華廣照宮參香，接受媒體聯訪時表示，「我想，這是本來就是大家瞭解的事情，只是有人一直沉迷在自己的幻想裡面」。

被問到與民進黨新北市長候選人林佳龍的雙北合作平台何時可以進行？陳時中表示，這是根據我們之間的步驟，兩邊的競總一定會商量，把這個步驟安排好。

國民黨團總召曾銘宗揚言，未來會藉由預算審查揭露弊案，陳時中反酸國民黨團表示，立委有立委的職責，但不要問過之後又忘記了。

媒體追問陳時中對於清冠一號的說法，是否與衛福部的說法兜不攏？他則匆匆結束聯訪，只拋下一句「沒有什麼時候兜不攏的問題」。