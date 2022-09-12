第5屆世界棒球經典賽明年3月開打，12日上午召開選訓會議，最終會議上一致通過由統一獅總教練林岳平執掌兵符，接下來教練團成員組成將由「餅總」提出。

4年一度的世界棒球經典賽原訂2021年進行，但受到新冠肺炎疫情影響取消，最快延至2023年復辦。第5屆經典賽參賽隊伍由16隊擴充到20隊，除了上一屆打進會內賽16個國家，另外由12個國家從資格賽爭取4個名額。

2023年經典賽預賽分組，20支球隊共分為4組，各組中各有1支資格賽出線的隊伍，中華隊與荷蘭、古巴、義大利分在A組，B組則有日本、韓國、中國大陸、澳洲，C組有美國、墨西哥、加拿大、哥倫比亞；D組有委內瑞拉、多明尼加、波多黎各、以色列。

上月22日中職召開領隊會議，最主要就是針對經典賽教頭人選做討論，6隊代表一致推舉「餅總」擔任中華隊總教練，但正式結果須待選訓會議通過才能確定。

今天上午11點，選訓會議在中職會議室舉行，會中包含中職6球團代表及中華棒協代表共11人，會議約40分鐘左右就快速結束，與會的中職秘書長楊清瓏說：「這次討論的非常融洽，大家都十分願意協助中華隊，會中一致通過由林岳平擔任總教練。」

楊清瓏表示，下次會議將由林岳平提出教練團名單，之後再由教練團提報中華隊大名單，至於下次會議時間未定，「我會先跟岳平聯絡，再跟委員討論時間，盡快來舉行，會給他一點時間來組成教練團。」此外，臨時動議方面，楊清瓏提出由國立體大教授龔榮堂當選訓委員副召集人。