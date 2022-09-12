前參謀總長李喜明出版新書，書中對漢光演習的「指揮所演習」改圖上兵推，效果存疑。李喜明提供。

前參謀總長李喜明在其所著新書，指近年的漢光演習的「指揮所演習」，改圖上兵推，改為所謂的複合式或圖上兵推，這種與先進國家截然不同的演習方式，其效果確實令人存疑。

書中指出，臺灣正面臨中共嚴峻的挑戰，然而根深柢固的官僚體制讓國軍的訓練方式僵化難變。國軍長期以來複製美軍準則、訓練模式，試圖達到美軍的戰力。當美軍因應實戰經驗，不斷地改進其訓練模式及程序時，國軍卻未能與時俱進。

書中表示，以大家熟知的年度「漢光演習」為例，這個國軍年度最大的演習區分為「指揮所演習」 （Command Post Exercise CPX）及「實兵演習」（Field Training Exercise FTX）兩部分。指揮所演習的目的，是運用電腦模擬系統顯示的虛擬化戰場，訓練指揮官與參謀群如何指揮及管制所屬各部隊遂行作戰任務，並適切應變，處置各類臨機的戰場狀況。電腦模擬系統所展現的虛擬戰場狀況，並非憑空創造，都是交戰雙方在各別的指揮所內，不間斷地處置、回應、操作而形成的。

書中指出，國軍自從在2003年引進與美軍相同的聯合作戰演習方式後，多年來在「指揮所演習」的演訓方式，都是遵循以上所述概念及規範，基本上與先進國家相仿。然而觀察國軍近幾年漢光「指揮所演習」，似乎脫離了此一演訓規範，改為所謂的複合式或圖上兵推，將所有攻防雙方的演習成員集中在同一地點，每日兵推與研討混合進行，而非各自於作戰時的實際指揮所實施演習作業。如此做法，雖名曰在研究找出克敵戰術戰法，但這種與先進國家截然不同的演習方式，其效果確實令人存疑。

書中表示，就軍事專業而言，「演習的目的就是訓練」，指揮所演習就是在磨練指揮官與參謀群的指揮與作業能力，找出缺失並加以改進，並非在研究戰術戰法，演習時間寶貴，研究戰術戰法平日隨時均可為之，不必占用演習時間。至於演習的勝負，受到演習目的、想定設計、電腦系統參數的設定等眾多影響，與實戰情況自有差異，演習的目的在找己身的問題及缺失據以改進，而非特別關注在勝負問題上，深切盼望國軍以後的指揮所演習能夠回歸正軌。

不過，軍方官員曾表示，今年「漢光38號」演習兵棋推演，調整為圖上兵推方式，主要原因是近年敵情威脅愈趨嚴峻，中共的軍事動作，曝露其可能採取的作戰模式；「俄烏戰爭」也讓世界各國對現代戰爭型態的改變，獲得很大的啟示。海峽天塹的天然環境，影響敵人採取的作戰方式及目標選定，因此透過圖上兵推的方式，可務實研究每個演練課目，以驗證平日戰演訓任務的成果。

軍方官員強調，圖上兵推的重點，在於綜整部隊平日執行戰訓任務所獲得的經驗與結果，除了要熟悉各單位的戰場環境、作戰任務與責任區域，也要掌握在防衛作戰任務中所需要的兵力與資源；同時，透過兵推，在參謀本部協助下，進行跨軍種的研討，大家群策群力，促進國軍整體防衛作戰規畫更加完備。

另有軍方官員表示，近年因疫情關係，不適合各作戰區都進入各地戰情中心參演，所以改成圖上兵推。