台北君悅酒店- 嘉賓軒。（台北君悅酒店提供）

北投大地酒店- 大眾風呂。（北投大地酒店提供）

看準國旅市場對於週間輕旅行需求增加，時逢台北君悅開幕32週年，9月12日起至10月31日酒店首度與北投大地酒店合作推出「大地悅享‧豪金假期」，兩館分別祭出平日房型升等、2千元餐飲金、信義威秀電影票與白磺泉溫泉等全包式度假禮遇，以無需連住的彈性旅遊策略為亮點，祭出2晚僅14888元之超值價搶攻新客源，暢遊時尚信義區與文化熱點北投。

同時，即日起至11月15日免費加入凱悅天地會員，12月20日前於全球1100多間凱悅旗下酒店完成2晚或以上認可住宿，即可賺取雙倍積分；下榻全世界超過65間參與活動的暢享度假系列度假村，所有會籍認可房晚均可雙倍累積，訂房專線02-27201234。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，後疫情時代，酒店團隊仍積極致力透過與優質的在地品牌結盟，拓展營運視野、跨界交流資源，共榮共好。九月份亦為台北君悅開業32週年之際，我們很榮幸能與北投大地酒店聯手推出主題住宿方案，集結彼此區域度假之特色，共同推廣台北觀光之餘，期能有效帶動十月底前兩館住房營收15％以上成長。

入住台北君悅，平日(週日至週四)享升等至101景觀客房，每房含2000元餐飲抵用金，入住期間可於館內八間餐廳享用，需一次使用完畢 (Baguette禮品烘焙坊及宴會消費不適用)，還可獲得台北信義威秀電影票兩張、贈送嘉賓軒專屬禮遇兩位(含入住當晚Happy Hour及翌日凱菲屋早餐)以及迎賓禮–精選紅酒一瓶與招牌肉桂捲兩份，每房至多兩位12 歲以下孩童免費入住，提供一張沙發床或第三人加價1848元／晚 (含加床服務)，入住期間享翌日早餐及嘉賓軒禮遇；週五不加價、週六額外加價 $600整／晚。賓客可近距離與世界級地標台北101為鄰，體驗繁華信義影城商圈，或漫遊四四南村、國父紀念館等感受城市風情，在尊榮服務與完善設施中，全然放鬆感受台北的繽紛多彩。

北投大地酒店專案房型提供奇岩客房一大床或兩小床，含翌日2客活力早餐以及2000元餐飲抵用金，可任選於榮獲500盤評選的川湘料理奇岩一號、精緻義法美饌的喜歡西餐廳或月兒彎彎日式涮涮鍋抵用，客房均有專屬白磺泉浴池，提供愛馬仕沐浴備品、500元SPA療程抵用券，入住期間還能使用館內最具特色的雪景大眾風呂及健身房、露天泳池、溫水水療SPA池等休閒設施，並招待房客至喜歡廳Happy Hour兌換兩杯飲品，飯店提供定時接駁服務，平日(週日至週四)入住，還有機會免費升等楓林客房(原價差2000元，每日限量3間)。訂房專線 (02) 5551-8888。