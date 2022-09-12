深陷債務危機的恒大集團於12日召開復工復產保交樓周例會，恒大創辦人許家印在會上通報了，目前已復工專案達668個，要求相關公司要在9月30日前必須全面達到正常施工水準。

華爾街見聞報導，許家印針對復工復產情況並提出兩點要求，目前全國保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個，要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。目前已復工的668個項目中，有606個達到正常施工水準，還有62個正在恢復正常施工過程中，要求相關地區公司在9月30日前必須全部達到正常施工水準。

此前，許家印在恒大集團復工復產專題會議上宣布了恒大化解風險自救的三大戰略決定，包括堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。其中復工復產保交樓處於首要位置，保交樓是目前恒大各地區公司的核心工作。