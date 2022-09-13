去年底基隆市長林右昌繼前新竹市長林智堅之後，拋出了「北海市」或「大台北市」的想法，當時被視為是選舉期間的政治口水。但隨著國民黨基隆市長參選人謝國樑也提出升格的構想後，或許這個可能解決基隆被邊緣化的想法，能夠被更多人正視。

從地緣的角度來看，基隆市雖然臨近台北市及新北市，隨著基隆港逐漸式微後，基隆的經濟發展長年以來便處於萎靡不振的狀況。跳脫以基隆港為中心，與台北市、新北市共同發展為新的首都圈，本來就是下一任基隆市長所必須面臨的課題。

所以不管是現任基隆市長林右昌，或是國民黨基隆市長參選人謝國樑，提出基隆市升格的想法，都是在中長期的可見未來必須要去面對，否則基隆就有邊緣化的危機。

從經濟層面來看，基隆升格後，透過財政收支劃分會讓基隆擁有較為充分的財源去進行建設，這點對於積極想要推動「基隆科學園區」計畫的謝國樑，以及積極想要推動「基隆河谷廊帶」計畫的蔡適應來說，都會是決定成效的關鍵因素。當然，台灣已經有了六個直轄市，基隆又僅有36萬人口，未來要如何透過國土規畫，讓這個想法成真，還有待中央到地方更多的溝通與協調。

不過，從藍綠雙方的政見及對基隆未來的擘畫來看，「七堵副都心」這個在基隆講了最少十年以上的想法，隨著基隆捷運的啟動，將會逐漸成為現實。只不過，基捷最少還有十年的工期，下一任市長如何招商引資，讓業者願意在交通建設完成前布局基隆，才是基隆市民最期待的事情。