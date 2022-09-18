百工百業共創機會！九合一選舉逼近，各行各業後援會成立成為重要造勢場合，國民黨基隆市長候選人謝國樑近日成立勞工後援會，著眼於基隆眼前最迫切需要的就業議題，主打「引進產業、創造就業」理念，讓更多勞工朋友能夠留在基隆工作，減少通勤的舟車勞頓，一起讓基隆更好。

謝國樑17日宣布勞工後援會正式成立，他感謝各行各業的朋友這次都站出來力挺，因為勞工朋友一直是我們社會上最辛苦、最努力打拼的一群，就像基隆每天都有近十萬的通勤朋友往返台北工作一樣。

謝國樑說，從今年六月開始，他每個工作日的早上都在基隆各個通勤站地點，跟所有早起上班的通勤朋友問好，第一線與民眾接觸，直接了解市民朋友的需求！所以他知道基隆現在最迫切需要的就是就業，這也是為什麼他這次最重要的政見，就是為基隆「引進產業、創造就業」，希望能透過增加在地就業機會，讓更多勞工朋友能夠留在基隆工作，減少通勤的舟車勞頓。

他振奮地表示，「國樑今天也告訴在場的所有好朋友，現在民調雖然我們穩定保持領先，但我們不會鬆懈！剩下兩個多月的時間，我們會全力衝刺，慢慢把差距拉開，因為在場的所有勞工界好朋友都是國樑最堅強的後盾，所以我非常有信心，能贏得年底的這場選戰！只要團結一致，就必定能贏得勝選！讓我們一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！」