查爾斯三世（King Charles III）10日登基時，成為王儲的威廉王子出席儀式。

威廉夫婦及哈利夫妻10日罕見為了英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世合體，讓粉絲欣喜若狂「王室F4」（Fab Four）睽違2年終於同框，不過英國廣播公司（BBC）分析，女王逝世同時也是這對兄弟走上完全不同道路的時刻。

威廉、凱特、哈利及梅根10日共同走出溫莎城堡（Windsor Castle），向數百名前來悼唁女王辭世的民眾致意，這是哈利夫婦脫英、赴美生活後，睽違逾2年「王室F4」首度合體，王室迷欣喜若狂，各大外媒皆以頭版報導，英國媒體更關注兄弟是否和解，以及誰先遞出橄欖枝。

不過BBC指出，儘管這是團結的時刻，但不可否認，女王辭世也代表巨大分歧的時刻，這對兄弟將步上「完全不同方向的道路」。

文章分析，女王逝世後威廉成為王儲，他會敏銳地意識到未來將發生什麼事，他的地位比哈利更新、且更重要。

威廉如今成為「威爾斯親王」（Prince of Wales），上周前這個頭銜仍是由他們的父親查爾斯所擁有，兄弟倆也習慣如此稱呼父親，BBC形容，「這本身看起來就夠奇怪了。」

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世當天，王室成員紛紛趕赴蘇格蘭。

當查爾斯10日在登基會議（Accession Council）中繼位為查爾斯三世（King Charles III）時，威廉堅定站在這位新君王後方。

文章指出，未來查爾斯三世、王后卡蜜拉（Camilla）、以及威廉夫妻可能成為新王室的中心，新四人組可能經常同時現身，就像過去查爾斯站在女王身旁一樣。

與此同時，哈利王子走上了截然不同的道路，他與梅根及2個孩子住在加州，進行媒體、慈善事業，儘管仍是英國王室成員，但他們必須創造自己的後王室生活，他們引發並不總是正面的公眾興趣，而且似乎活在媒體旋風中。

事實上英國《每日郵報》（Daily Mail）總編輯凱伊（Richard Kay）有關女王辭世當晚情景的描述，似乎就驗證了BBC的分析。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世當天，哈利王子被拍到獨自乘車趕赴蘇格蘭。

凱伊11日撰文指出，女王9日病危時，威廉開車載著安德魯王子（Prince Andrew）、愛德華王子（Prince Edward）等人趕赴蘇格蘭，唯獨不見哈利王子引發揣測，後續有報導指出哈利堅持要讓梅根同行，直到被告知凱特也沒有要見女王最後一面才作罷，結果是哈利獨自一人搭機前往蘇格蘭，而且在女王辭世數小時後才抵達。

不過當哈利終於抵達蘇格蘭時，他並未同父親及哥哥一樣被安置在查爾斯的蘇格蘭別墅比克霍爾大宅（Birkhall mansion），而是隨安德魯王子、安妮公主（Princess Anne）等人待在女王辭世的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

凱伊引述知情人士指出，當晚王室準備了2場晚宴，呈現了明顯區隔，一次是為新國王及王儲準備，另一次則是為其他王室成員所準備。