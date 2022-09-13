國際名導王家衛經典鉅作《花樣年華》4K修復版即將重返大銀幕，MUVIE CINEMAS台北松仁威秀影城的MUCROWN奢華影廳宣布與連續5年在《台北米其林指南》中得到米其林三星的「頤宮」中餐廳跨界合作，於9月20日與21日推出電影觀影體驗與復刻料理，更包含「頤宮」奢華晚宴套餐10道菜餚，即日起於威秀影城官網獨家開賣，雙人15,980元，就能享用來自「頤宮」好滋味與《花樣年華》沉浸式觀影體驗。

君品酒店台北過去曾陸續請到到澳門新葡京「8餐廳」、港澳四家百年小吃、香港「隱世廚神」鄭錦富、「添好運」麥桂培主廚等米其林星級餐廳客座交流，對於港澳料理背後所隱喻的故事寓意加以內化，並在餐飲體驗中呈現，說的不只是料理的美味，更闡述料理中的故事。本次適逢《花樣年華》20周年4K數位修復重新上映的機會，君品酒店也運用「頤宮」米其林廚藝團隊，針對劇情發想與威秀影城聯手打造沉浸式觀影的餐飲體驗。君品酒店與廚藝團隊能夠為不同的主題、不同的受眾量身打造多元且豐富的沉浸式體驗，未來將會有更多不同主題的料理饗宴呈現在民眾面前。

《花樣年華》電影為王家衛導演所拍攝1962年的香港浪漫故事，而劇中的美食小巧思，更別具意涵。如劇中象徵因為不想面對而選擇逃避藉口的「雲吞麵」，米其林廚藝團隊也特別量身客製，打造出相同料理。此外，素有「玫瑰夫人」之稱的4吋旗袍蛋糕，也獨家限定上桌，其他特色料理包括花雕雞、鱈魚相思、野菜盤、雞粥燉活鮑、金沙明蝦佐蒸螺絲捲等，飯後也有招牌甜點炸豆腐奶以及酥皮焗叉燒包，並附上杏仁茶與老饕一同分享電影中的酸甜苦澀。

此次活動辦理在MUVIE CINEMAS台北松仁威秀影城的MUCROWN奢華影廳，還設置了雍容典雅的絲綢旗袍及復古髮型換裝體驗，席間更提供貴妃茶或龍眼花茶，讓賓客入座影廳時，就能先感受到劇中的箇中滋味；另外，此套票除了有美味佳餚、電影交換券、大稻埕碼頭「觀夕航班」船票外，更可獲得兩場次電影周邊不同限定禮，如A3電影海報、電影明信片組、旗袍濾片卡書籤等品項，透過沉浸式的體驗，君品酒店邀觀眾來場視覺結合饗宴，讓每位影迷能回「味」無窮，兩場次僅開放各48位觀眾，售完為止。