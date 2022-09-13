儘管貿聯-KY(3665)因資訊周邊設備及電器出貨放緩，連兩個月營收呈現月減，不過日系外資看好貿聯-KY將受惠汽車、數據中心長期成長趨勢，給予目標價442元，激勵貿聯-KY今天盤中股價強勢大漲。

電子產業旺季不旺，致使資訊周邊設備及電器出貨量放緩，加上歐洲廠區暑休導致工作日減少，貿聯-KY自結8月合併營收45.67億元，月減7.8%，年增84.3%，連兩個月月減，亦是今年4月以來低點，累計前8月合併營收為351.96億元，年增96.08%。

貿聯-KY合併營收連兩個月下滑未影響外資對公司長期成長趨勢看法，日系外資最新報告指出，我們預期貿聯-KY將受益於汽車、半導體設備、數據中心和工廠自動化等多個長期趨勢，預期貿聯-KY在2022年/2023年盈餘增長將高於2016年到2021年的年複合成長率17%，我們期待2022年/2023年長期成長營收將佔總營收的41%/47%，預估2022年和2023年的GM/OPM將升至25.5%/10.7%和25.9%/11.4%，並在2022年及2023年實現103%/20%獲利增長，隨著貿聯-KY產品組合和利潤率的改善，目前價格被低估，維持「買進」評等，目標價為442元。