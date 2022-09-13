中秋連假期間台鐵又出包，彰化花壇段的計軸器故障導致火車大延誤，立委陳椒華、邱顯智與太魯閣受難家屬代表等人召開記者會，對交通部與台鐵存在的亂象，包含胡亂解除列管、一再拖延外部監督機制進度等嚴正譴責，並要求政府相關單位，提出說明與落實改革措施。

陳椒華表示，台鐵清明、中秋疏運接連出包，且計軸器故障已經不是第一次發生，在台鐵總體檢報告中，計軸器是列管改善的重點之一，但台鐵與交通部擅自解除列管，現在又出事；上週監察院通過太魯閣號事故彈劾案，監委明確指出，太魯閣號事故發生原因之一，就是普悠瑪事故後，行政院提出的「台鐵總體檢報告」沒有確實改善。正是因為官僚懈怠，讓改善還未完成就解除列管，導致悲劇發生。

邱顯智批評，交通部改革只做表面功夫，也不願意接受外部監督檢驗。太魯閣事故發生至今，社會不斷呼籲交通部應該效法日本，讓罹難者家屬及傷者組成台鐵安全外部監督單位，然而台鐵局至今都拒絕家屬進行外部監督，無視自己已經失去了社會大眾的信心，也根本不在意每天 60 萬人次乘客的安全。

邱顯智指出，這次彰化故障事件就是一個最明顯的例子，此次故障出問題的計軸器，是一個早被解除列管的項目，但現在交通部連計軸器的調查報告都提不出來、說不清楚事故的確切原因，國人難以接受。

太魯閣事故家屬代表泣訴，去年蔡總統信誓旦旦地承諾「改革台鐵我們責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心」；今年 2 月行政院長蘇貞昌也當面允諾「太魯閣的眼淚」的四大訴求；交通部長王國材亦表示安全改革台鐵就必須公司化，但台鐵內部還有很多問題，是否能在三年內改革完成，看來還有很長一條路；也請行政院正視外部監督的重要性，能有一個公正、沒有政治力介入的外部監督單位，絕對會是台鐵改革的最大助力。