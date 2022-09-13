昨（12）日網路流傳北市第二殯儀館殯葬人員在館內大打出手，甚至拳打腳踢的影片，場面十分火爆。對此，轄區北市警大安分局經查發現，互毆的2人為同公司同事，疑似因工作上產生摩擦，進而發生口角爭執衍生互毆，雙方雖互不提出傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法依法裁處。

根據網路流傳的影片，2名身著白襯衫、黑西裝褲的男子，在台北市第二殯儀館走廊先是起口角，後來揮拳互毆，在館內大打出手，甚至拳打腳踢，場面十分火爆，全武行一會後，才有其他疑似殯葬同業、同事出面勸阻，結束這一場鬧劇。影片在網路上流傳引發熱議，多數殯葬業者看完直呼「很難看」。

轄區北市警大安分局表示，昨（12）日11時許，北市第二殯儀館移靈走廊發生打架事件，二殯駐衛警及轄區派出所均未接獲報案，待媒體揭露後，羅斯福路派出所主動調閱監視器查明身分，並將涉案人通知到案。

經警方調查，互毆的2人為同一間禮儀公司的員工，疑似因工作上產生摩擦，進而發生口角爭執衍生互毆，雙方雖互不提出傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法第87條第2項「互相鬥毆」罪嫌函送法院裁處，將可處新台幣1萬8千元以下罰鍰。