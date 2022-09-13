一名女網友在論壇上以「明天要去面試的公司老闆加我IG」為題發文，透露自己投履歷後收到老闆親自通知面試，過沒多久老闆竟要求追蹤IG，讓她十分錯愕，不知到底要不要接受?貼文曝光後也掀起網友熱烈討論。

一名女網友在論壇Dcard上發文表示，日前投了公司履歷，隔天公司老闆就親自通知她面試，但是過沒多久原PO就發現有人要求追蹤她的IG，她表示「看一下名字很像老闆的英文名，照片也看起來蠻像，應該就是老闆沒錯」。

原PO表示因為履歷上並沒有寫自己的IG帳號，老闆居然還找的到，而且都還沒去面試就直接加IG，讓她直呼「這樣是不是很奇怪？」。

老闆的舉動讓女網友直呼「這樣是不是很奇怪？」。(翻攝Dcarrd)

貼文曝光後掀起網友們熱烈的討論，不少網友紛紛表示「重點不是加IG，重點是妳沒寫但是還是被刻意搜索到了，有點毛」、「感覺怪怪的沒事，吃飽沒事偷看別人IG ，小心職場騷擾」、「任何社交平台的聯絡方式…擅自加好友，就是想要入侵你的交友圈啊。先別說老闆還是什麼，就算是一般同事我也不會加好友。」、「這種行為讓人挺不舒服的.....」、「這種肉搜的行為真的讓人不舒服…」、「嚇死了，都還沒當成員工，就開始想控制一切」。

但也有不少網友表示「有些面試的會搜人家IG看看這個人平常怎麼樣，也有實習面試前期望同學主動提供IG的」、「先撇除不知道是不是不小心按到追蹤，但是我以前的公司面試前也會查一下該員工的帳號之類的，主要是想要了解員工本身興趣，個性以外的事情，撇除掉實力以外，老闆更期望找到一起志趣相合的人，然後也希望跟員工多一點話題，增加親近感」。