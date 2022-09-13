台灣民間團體採購BNT遭政府「擋疫苗」質疑聲浪不斷，中央流行疫情指揮中心不斷說明，指揮官王必勝今出席例行記者會時再度澄清，強調民間捐贈疫苗是「公私合作典範」，不知道為什麼一直被拿出來惡意操作、以訛傳訛。他並透露，知道疫苗要來的那一天，指揮中心「還切小菜慶祝」。

王必勝今出席記者會，回應去年慈濟捐贈BNT疫苗的相關爭議。他強調，BNT的採購價格，全程都有捐贈單位參與，是在捐贈單位付款後才贈與政府，絕無貪汙舞弊。

其次，政府原本就在去年規劃買BNT，相關採購程序皆已進行至議約階段，無奈最後有政治力介入，導致後續購買受阻，指揮中心在接獲相關訊息後，仍全力搶購疫苗。

第三，有傳言指出慈濟曾購買AZ疫苗供印尼使用，我國政府卻拒絕慈濟捐贈疫苗。王必勝強調，此為不實消息，「據我所知，該PO文者已刪文，且我國早在去年三月下旬就開始提供AZ疫苗供全民注射，比印尼還早，政府無延宕也沒阻擋」。

最後，有關BNT抵台後曾有強拆復必泰字樣布條的傳聞，王必勝也解釋，主要是與捐贈單位所簽訂的合約內容不符，因此要求拆下，相關民間團體均證實政府沒有拒收，呼籲民眾勿以訛傳訛。

王必勝說，在我國去年疫苗最缺乏的時候，指揮中心每天都期待疫苗能來，只要是合格的疫苗都很歡迎。他記得當時一聽說BNT要來了，「我們還買了小菜在指揮中心慶祝，外界傳聞誰卡疫苗？絕對沒有人卡，大家都衷心希望疫苗趕快來」。

王必勝認為，整個BNT採購過程順利，結果也很圓滿，可說是良好的公私部門合作典範，現在卻被拿來惡意操作，目的不知為何？至於慈濟基金會執行長顏博文的言論，王必勝也幫忙補充，「他所強調的應該是，這件事很困難，但在大家合作之下，最終還是完成了」。