新竹縣衛生所新冠疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣衛生所新冠疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣衛生所新冠疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣衛生所新冠疫苗施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣16日新增1251例COVID-19本土確診案例，分別為596位男性、655位女性，年齡分布在0歲至93歲，12歲以下184位、65歲以上119位，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占67％。此外，社區接種站將於17日上午8時30分至11時40分由大安醫院團隊在新竹縣婦幼館開打，嬰幼兒BNT疫苗及嬰幼兒莫德納疫苗時段不同，請家長注意。

新增1251案例分布在竹北市509例、竹東鎮201例、湖口鄉155例、新豐鄉119例、新埔鎮94例、關西鎮45例、芎林鄉36例、橫山鄉27例、寶山鄉25例、北埔鄉18例、峨眉鄉11例、尖石鄉9例、五峰鄉2例，上述均已安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1530人、居家照護列管人數4587人。統計至9月15日，新竹縣累計確診人數為157092人。

衛生局指出，COVID-19疫苗社區接種站將於17日上午8時30分至11時40分由大安醫院團隊在新竹縣婦幼館開打，嬰幼兒BNT疫苗安排在10時至10時40分施打，嬰幼兒莫德納疫苗則安排在11時至11時40分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。

除社區接種站外，新竹縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。

衛生局提醒，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。