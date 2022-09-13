財政部南區國稅局表示，財政部統一發票盃路跑活動邁入第13年，將於今年12月4日在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場熱鬧開跑。

因應國民法官新制自明年元旦上路，財政部也結合司法院一起為國民法官新制起跑，攜手做公益。

南區國稅局指出，統一發票盃路跑活動過去12年共辦理53場，吸引近61萬人參加，募集超過1,000多萬張發票，全數捐贈社福團體，發票中獎金額超過1,000萬元。

國稅局表示，今年財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，分為半馬組（21K）、挑戰組（12K）及休閒組（3k），半馬組及挑戰組分別酌收報名費400元及200元，名額各6,000名，休閒組民眾只要捐贈今年11～12月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費參加，名額8,000名（活動現場開放1,000名），各組完跑後可憑號碼布領取精美完跑禮，還可參加現場抽獎及宣導活動。