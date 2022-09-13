疫苗爭議再起，究竟政府是否有意卡民間採購疫苗，儼然成為台北市長選戰攻防焦點，民進黨候選人陳時中為此動怒稱：「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗。」而宣布考慮參選2024總統的國民黨台北市前議員羅智強表示，如果他當總統，將力邀民進黨前立委沈富雄擔任「疫苗透明小組召集人」，為台灣人民討真相。對此，沈富雄今（13）日表示「我不會開心」，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中認為，在陳時中講「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗」這些話的時候，其實已經有心理建設，「陳時中是對的，不是他要阻擋的，因為他沒有權力阻擋這些，他只是一個低階的執行官」。沈富雄坦言，陳時中一生的追逐就是「想當官」，所以陳時中一路從下面上來，如果阻礙他往上爬的路徑的事，他絕對不做，所以陳時中一定聽上面的話，而且他對部下也是這樣，沈富雄強調「陳時中從頭到尾他是知情的，但他無權決定，最高決策來自蔡英文」。

最後沈富雄說到，羅智強要任命他做「疫苗透明小組召集人」去破解這個，他當然很感激羅智強「看得起我」，但沈富雄認為「羅智強是錯的」，直言「叫我去解那個？大材小用」；再來等到羅智強選上總統的時候，人民已經對這個沒興趣了，這件事情已經過了，沈富雄坦言「所以我不會開心，不是因為我驕傲在不開心」。