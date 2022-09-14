民進黨台北市長候選人陳時中涉嫌盜圖惹議，13日臉書有多個粉專質疑，高雄市長陳其邁臉書9月5日PO出的鍋燒意麵照片「疑似拿漢堡店照片」，更被嘲諷成了「盜圖國家隊」。對此，高市府發言人張硯卿13日深夜急澄清，此圖版權屬於高市府，針對粉專未查證即錯誤指控的惡劣手法深感遺憾。

臉書粉專「政客爽」PO文指出，「陳其邁PO文酸楊丞琳，結果慘成翻車現場，暖男也會阿中牌混用？」質疑陳其邁是拿漢堡店的照片嗎？是的話，當時應該是對店家喊「挖洗玲爸爸」對吧！

臉書粉專「政客爽」質疑陳其邁的鍋燒意麵照片，是盜用漢堡店的照片，高市府13日深夜澄清否認。（柯宗緯翻攝）

對此，張硯卿13日深夜回應，9月5日市長臉書所發圖片出處為《高雄畫刊》，版權屬於高雄市政府。針對網路粉專未經查證即錯誤指控的惡劣手法深感遺憾，呼籲網友切勿繼續散播此一錯誤訊息，以免以訛傳訛。

粉專「Wecare高雄」則酸說，「哇～～～熟悉的抹黑一條龍作戰又要開始了！藍粉專未查證的新聞。最熟悉的手路……」。《高雄畫刊》是高雄市政府出版，現在發行人就是陳其邁，版權歸高雄市府所有。