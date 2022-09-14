宥勝6月辭演TVBS《機智校園生活》，故事線在7月中草草結束，戲外也爆出內幕，事件和解告一段落後，宥勝回歸家庭。但時報周刊CTWANT近日接獲爆料，稱宥勝已接拍新戲，且該劇8月初就開拍，時間接得非常緊，讓爆料者十分納悶：「說好的回歸家庭呢？」

宥勝以回歸家庭為由於6月辭演TVBS《機智校園生活》，但被爆8月初又接新戲。（圖／金禾創意提供）

據悉，宥勝接演的新戲是導演周美玲執導的《Q18》，該劇8月初在台中風光開鏡，宥勝當時沒有出席，所以許多人並不知道他有演出。本刊找到該劇開鏡的照片，發現宥勝的名字確實列在演員名單中，且順位僅次主演，推測他的戲份及角色應該頗為重要。

宥勝95歲的阿嬤過世給他很大的打擊。（圖／翻攝自YouTube）

宥勝低調接戲，時間點卡得剛剛好，7月《機智校園生活》他的戲份結束，8月新戲開拍。爆料者對此表達不解，由於宥勝當初辭演後說要「回歸家庭」，老婆林慈惠也一度出面聲援，說他跟兩個孩子約好暑假回家，才剛辭演，怎麼又接了新戲，讓爆料者看不下去，「那說好的回歸家庭呢？」

宥勝在退出《機智校園生活》退出前，劇情走到他向周曉涵求婚成功。（圖／TVBS提供）

宥勝當時辭演《機智》時，起初傳出是因為奶奶辭世，他心情深受打擊，才向《機智》劇組請辭，但後續引發紛擾及臆測，畢竟戲沒了男主角實在怪怪的，有負面質疑說他賺飽就閃、拋棄女主等。最後宥勝親自爆開內幕「從接演時就清楚表明只會演出80集」，「電視台卻跟經紀公司進行合約上的文字遊戲，表明其實是該演100集」。揭露自己在100集之後，是無合約保障下，被逼著演出。

宥勝非常注重家庭生活。（圖／取自宥勝臉書）

在宥勝被被內外抨擊時，宥勝老婆林慈惠曾跳出來發文，透露宥勝本來就跟孩子約定好「暑假爸爸一定回家」，「離開從來就不是個突然的決定，而是個從一開始就做好的約定」。後來TVBS發聲明澄清並無文字遊戲，雙方釐清問題，宥勝也與電視台、編劇達成和解，讓事件告一段落。

對於接拍新戲，宥勝經紀公司喜鵲娛樂回應：「拍攝目前都是保密階段，相關資訊之後會由劇組發佈給大家。」但有關「回歸家庭」的疑問，宥勝方不作回覆。

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