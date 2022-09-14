美國聯邦參議院外交委員會美東時間14日下午（台灣時間15日凌晨）將審查台灣政策法案，大陸國台辦今天舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來勢力干涉，美國國會議員炮製涉台議案，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和三個中美聯合公報規定，大陸對此堅決反對。

朱鳳蓮還批評，「民進黨當局不擇手段，拉攏美國國會議員搞涉台議案，其台獨圖謀不會得逞。」

美國參議院外交委員會預計美東時間14日審議「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），委員會主席暨法案提案人梅南德茲13日在國會表示，已就此案與白宮舉行各種對話，他認為這部法案能解決拜登政府部分擔憂並表達參院立場，是一部不會改變美國當前台灣政策的強大法案。

白宮國家安全顧問蘇利文7日表示，國會即將審查的台灣政策法案，有部分條文令人擔心，他將與議員們事前溝通。