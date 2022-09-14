美國國防授權法案(NDAA)轉單效益顯現，奇偶科技(3356)深耕北美市場成為受惠者，營運展望樂觀，奇偶表示，目前北美地區訂單強勁，第4季可望比第3季好，上下半年可望延續往年趨勢呈現45:55，全年本業獲利將優於去年，明年亦會比今年好。

中美貿易戰持續延燒，NDAA為台灣安控廠帶來龐大轉單商機，奇偶科技佈局北美市場多年，目前北美市場佔公司營收比重高達55%到60%，成為受益者，加上公司除網路攝影機及影像監控軟體及中央監控軟體持續升級開發外，AI人工智慧領域佈局也開始收割，目前已有多客戶端點POC測試，網路攝影機及AI人工智慧整合成果逐漸顯現；奇偶科技亦積極佈局GV-Cloud雲系統，日後可取代傳統的監控系統，安裝雲端攝影機的商家可以不受時間地點限制，隨時可以用手機、平板、或電腦連線至GV-Cloud，也不需預先下載任何程式，透過瀏覽器就可輕鬆調閱資料觀看即時影像事件，一連串的佈局讓公司本業營運可望好到明年。

就財報來看，雖然奇偶今年上半年獲利受到認列業外股票投資損失影響呈現年減，但本業表現相當好，隨著高毛利產品比重拉升，奇偶今年第2季合併毛利率回升到49.95%，季增0.79個百分點，年增2.04個百分點，為104年第1季以來新高，單季營業淨利5905萬元，年增20.14%，累計上半年營業淨利8691萬元，年增34.22%，營運已重回成長軌道。

儘管全球經濟籠罩在通膨升息陰霾，但北美及歐洲地區安控市場因大陸廠商退出空缺，訂單相當強勁，加上供應鏈缺料紓解，讓奇偶營運展望樂觀。

奇偶科技表示，目前北美地區標案等客戶拉升力道強勁，歐洲地區訂單也有明顯回升，第4季營運展望樂觀，有望比第3季好，預估上下半年營運可望延續往年趨勢45:55，全年本業獲利將優於去年，明年也會比今年好。