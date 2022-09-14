年底台南市議員選戰，副總統賴清德子弟兵8人組成「信賴台灣NICE連線」。(呂維胤提供／曹婷婷台南傳真)

九合一選舉剩下2個多月，民進黨爭取連任的現任議員及初試啼聲的新秀紛紛結盟打團體戰。台南市第10、11選區市議員參選人陳金鐘、陳皇宇今天與立委王定宇合體，宣布成立「182連線」，打破單一市議員選戰思維，喊出要以宏觀眼光打造182線為台南最繁榮的新廊帶。

而早在本月初，同為副總統賴清德子弟兵的立委林俊憲、林宜瑾與郭國文也號召8位老中青市議員參選人，包括尋求連任的第1選區李宗翰、第5選區林志展、第6選區王錦德、第9選區呂維胤、第10選區蔡筱薇和初試啼聲的第7選區朱正軒、黃肇輝及第8選區周嘉韋，組成「信賴台灣 NICE連線」。

陳金鐘、陳皇宇強調，東區與南關線雖為不同選區，但東區、南關線緊密連結，有許多南關線的學生來東區求學、工作，而落腳東區，同樣地，也有很多住在東區的年輕人往仁德的工業區工作，因此，2人此次也提出182線共同政見，在選舉拜票及造勢上也會互相拉抬聲勢，打破單一選區思維，爭取更多選民支持182連線及他們的訴求。

「信賴台灣 NICE連線」一員的蔡筱薇說，現今選戰已逐漸跳脫過往地方選舉概念，許多議題需要各選區民代共同合作，才有機會促成，因此，政治理念及價值就顯得格外重要。「NICE連線」非傳統派系，更像是一群政治理念相同的人聚在一起，「團隊合作絕對大於單兵作戰」。

呂維胤說，「NICE連線」本質跟其它陣營連線有差異，他們平常問政在很多議題設定會互相支援，人脈也會互相分享，好比他遇到安南區鄉親就會幫王錦德拉票，也會請東區的鄉親支持蔡筱薇，NICE連線成員多為幕僚出身，大家背景與理念相近，更能發揮打團體戰的效益。