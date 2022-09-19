台東縣池上鄉昨發生規模6.8地震，造成花東不少災情，總統蔡英文昨預定要與災區連線，卻直接斷訊未連線結束會議，遭批「冷血」，蔡英文上午道歉。行政院長蘇貞昌中午到東里勘災被問到此事，他說當時應變中心沒把連線視訊畫面抓上來，他為此抱歉，已指示相關部會救災要盡快，允中央會給予地方相關建設經費。

對於總統、院長道歉，徐榛蔚隨後受訪表示，「還是要請中央要重視，要跟老百姓站在一起，因地方災情嚴重，也拜託中央及拆、即建，復原工程要趕快進行」。

蘇貞昌說，昨天地震發生，第一時間中央就成立災害應變中心，指揮官由內政部長徐國勇進駐，他知道花蓮、台東政府都在第一時間搶救，很感謝地方，當時中央也與地方保持工作聯繫，蔡總統晚間也趕到中央應變中心聽報告，也下達指示，關懷災情。

蘇貞昌說，當中出現，應變中心沒有把跟地方連線畫面抓上來，他和蔡總統都不知道有地方聯繫，因此沒有特別談話，真的很抱歉，要改進。

蘇貞昌說，中央各部會都來勘災，對於受災應有的建設相關部會一定要盡快，民眾不方便要給予排除，有關地震後重建等，中央會給予相關經費建設。

總統蔡英文昨晚間視察中央災害應變中心，與花蓮縣、台東縣政府視訊通話，但與花蓮縣視訊，花蓮縣長徐榛蔚爆出還沒聽到聲音就結束會議，台東縣則有官員稱蔡英文致詞完就閃人。台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳直言是「最冷血無意義的防災會議」，而縣長饒慶鈴也表示，「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。