行政院長蘇貞昌25日南下屏東視察屏東榮民總醫院新建工程，會前他接受媒體時，被問怎麼看周玉蔻攻擊蔣萬安身世，對此，蘇絕口不提周，反而猛誇陳時中，另被問是否力挺被控研究案涉嫌抄襲的陳吉仲，他回，「不要因選舉而扭曲」，至於日本不認證高端疫苗，政府要不要向國人道歉，他強調，「我打了高端疫苗」。

蘇貞昌在視察屏東榮民總醫院新建工程前，接受媒體訪問時被問及，北市選戰激烈，周玉蔻猛攻蔣萬安的身世，會不會擔心選戰焦點被模糊？蘇貞昌回答時，絕口不提周玉蔻，反而猛誇陳時中。

蘇貞昌說，要選地方的首長，個人的領導能力和提出來的政見都非常重要，陳時中之前在行政院的團隊裡面，都盡心盡力，表現非常高的領導力，而且就防疫工作、各方面努力，被世界肯定，而他從參選以來，也提出最完整的政見，各方面都可以讓台北市民來檢驗，「我對他很有信心」。

另被問到陳吉仲遭指2012年的研究案涉嫌抄襲，會不會力挺陳？對此，蘇貞昌語氣肯定地說，這個農委會陳吉仲主委都有詳細的說明，我們都很清楚地看到，希望不要因選舉而扭曲。

至於日本開放旅遊，但卻沒有認證高端疫苗，藍白陣營要政府向國人道歉、並說明如何向國際證明高端效果，以及打高端的民眾如果出國去日本的話，還得自費PCR，被質疑讓民眾多花冤枉錢等問題，蘇貞昌說，「我自己就打了高端疫苗」。

蘇貞昌指出，疫苗是戰略物資，台灣是全世界極少數能自己做疫苗的國家，我們一定要支持自己有這種戰略物資，當然也要爭取國際上通過科學檢驗後的認同。

他續道，我們也知道因為國人同胞大家合作，第一線防疫人員的辛苦，所有的努力來到這個最後的一哩路，希望大家能夠從各方面都做好準備，為了我們國家能夠走向世界，也讓世界的觀光客能夠進來看到台灣的美好，大家要多加油。