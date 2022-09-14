搶攻疫後商機，板橋凱撒大飯店經過數月策劃及演練推算，趁勢轉型並正式宣告2樓朋派自助餐廳即將於今年10月下旬更名為「Lotus蓮花泰式餐廳」，選擇本國人飲食接受度較高的泰式料理著手、與同性質餐廳有所區隔，並提供更優雅且精緻的服務滿足客群需求。

2020年起台灣受疫情影響，尤以餐飲旅宿業受到衝擊，傳統經營模式面臨各種挑戰與變動，為在競爭激烈的市場中突破重圍，期望能佔有一席之地。

板橋凱撒朋派自助餐自2017年11月開幕，過去曾推出許多促銷活動廣受消費者喜愛及搶先體驗，如星級飯店自助餐499元吃到飽、東南亞美食季品嚐來自泰國藍帶主廚道地美饌、龍蝦吃到飽住房專案等熱門活動，造成許多話題及市場效應。

由於疫情影響及市場變動下，餐飲團隊考量週邊餐飲型態過多重複並呈現飽和狀態，毅然決定將朋派自助餐重新整裝出發，並沿襲墾丁凱撒今年4月甫開幕即締造佳績好評之「Lotus蓮花泰式餐廳」復刻北上、同時將集團餐飲品牌南北串連以達綜效，不論是空間設計、餐點內容及服務型態皆全面轉型。

朋派自助餐更名為蓮花餐廳、預計於今年10月下旬以泰式餐酒館Casual Dining型態進軍泰食市場，將泰國道地美食以優雅精緻的服務呈現，餐廳供應方式為單點菜餚、每位用餐平均消費800元起。