君帆(4584)預計10月上旬正式掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷作業，對外採競價拍賣共2,040張，競拍底價為36.88元，暫定承銷價40.57元，競拍期間自9月15日起至9月19日止；預計於9月21日上午10時開標，並於9月23日至9月27日辦理公開申購，暫定10月5日掛牌。

公司指出，油壓及氣壓元件的市場需求橫跨輪胎、工程、工具機、煉鋼、石化、環保、醫療、航太、綠能、風電、半導體等眾多產業，產品規格不斷擴充，製造趨勢走向少量多樣化、多功能與客製化，客需求從購買零組件轉為系統整合產品，對於油壓產品的期待走向高壓化、輕量化、降低耗能，君帆高度重視創新研發，每年有2～3％的營收投入研發，並有5000多個成功案例，產業領域擴及輪胎設備、醫療產業、半導體產業，車用模具等，因應客戶和市場需求。

君帆擁有40多位研發設計工程師，人數之多在油壓缸與油壓系統製造領域堪稱全台第一，研發團隊大專及碩士學歷成員佔95％以上，專業領域涵蓋機械、材料學、閉迴路控制、機電整合及相關製程，加上君帆擁有高精密機械製造設備，可提供設計、模擬分析、打樣、量產、產品驗證實驗等一條龍完整服務，確保產品設計模擬與出貨品質一致，並可提供氣壓、油壓技術系統整合解決方案。

君帆前8月營收為7.03億元，相較去年同期略減9.61％，主要大陸封城導致延遲交貨所致，目前訂單回溫，營收可望反映在第四季，未來獲利回升可期。