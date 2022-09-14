每個人面對感情時的積極度都不一樣，有些人比較主動，滿腔熱血；有些人特別慢熟，對心儀對象總是愛理不理。命理專欄《旺好運》分享，生肖屬牛、兔、狗、豬者在愛情中都屬於慢熱類型，急著追求他們反而容易壞了好事。

【生肖牛】

屬牛的人性格較為小心謹慎，在感情方面也是如此，比起速食愛情，他們更喜歡慢慢發展關係，不過只要他們認定了一件事，就會一直堅持下去，因此是適合長情的好對象。

【生肖兔】

屬兔的人容易想太多，且多愁善感、戒備心重，所以要讓他們放下戒心需要一段時間的考驗，沒有耐心、喜歡速食愛情的還是別招惹他們。

【生肖狗】

屬狗的人性格偏向保守，很難馬上就對剛見面的人敞開心房，必須經過一定的認識，認為對方可靠、值得投入後，才會勇於接受。

【生肖豬】

屬豬的人骨子裡就是個慢熱的人，個性憨厚的他們談感情比較理性，總要經過長期相處與反覆確認後才會定下來，不過要是一直猶豫不決，很可能會與真愛擦肩而過。